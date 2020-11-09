В Воронеже солдат-срочник застрелил троих сослуживцев и забаррикадировался

Утром в понедельник, 9 ноября, в Воронеже проходящий срочную службу солдат напал на сослуживцев с топором и огнестрельным оружием.

По данным местного издания «Мое Online», все произошло около пяти утра на военном аэродроме «Балтимор». Там солдат-срочник напал на остальных военнослужащих с топором, передает ТАСС. Затем ему удалось вырвать у офицера огнестрельное оружие, после чего солдат открыл стрельбу по людям. Уточняется, что он стрелял из пистолета.

Несколько человек получили ранения, трое из них погибли на месте. Известно, что один раненый находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Нападавшему удалось сбежать с места преступления. По данным источника, он забаррикадировался на территории военной части.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге подростка обвиняют в покушении на убийство отца, матери и сестры.