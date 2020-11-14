«Бал во время чумы»: Галкин раскритиковал вручение премии GQ

Шоумен заявил, что не стоило проводить мероприятие во время пандемии коронавируса.

Шоумен Максим Галкин прокомментировал церемонию вручения премии журнала GQ «Человек года». Своим мнением он поделился в Instagram под постом певца Филиппа Киркорова. Артист написал, что не стоило проводить подобное мероприятие во время пандемии коронавируса. Он назвал происходящее «балом во время чумы».

Также Галкин считает, что нужно было выбрать другой дресс-код. Он убежден, что звезды должны были прийти без «пафосных бриллиантов и меховых прикидом». Шоумен добавил, что хотел бы людьми года назвать медиков.

Напоминаем, что в номинации «Человек года» победителями назвали всех российских медиков.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Соседов уверяет, что Пугачева и Галкин вместе из-за выгоды.