В Петербурге Дмитрия Хрусталева ввели в искусственную кому после госпитализации

В Петербурге Дмитрия Хрусталева ввели в искусственную кому после госпитализации
Хрусталев доставлен в больницу. Фото: А поговорить? / YouTube

В субботу вечером, 14 ноября, СМИ сообщили о госпитализации российского шоумена Дмитрия Хрусталева в одну из больниц под Санкт-Петербургом. Врачи ввели телеведущего в искусственную кому.

Как сообщает 78.ru, Дмитрий Хрусталев был доставлен в реанимацию №40 в Сестрорецке. На данный момент причина госпитализации неизвестна, но данная больница оборудована для коронавирусных больных.

Также инцидент подтвердил и актер Иван Ургант, сославшись на то, что причина попадания телеведущего в больницу до сих пор неизвестна.

При этом, как сообщают корреспонденты «Царьграда», Дмитрия Хрусталева ввели врачи в искусственную кому. Состояние звездного пациента резко ухудшилось, а также у артиста возможна интоксикация.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что профессора СПбГУ нашли застреленным у себя дома.

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