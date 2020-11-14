Основатель Минбанка Абубакар Арсамаков скончался от коронавируса

Основатель и экс-президент Московского индустриального банка (МИнБанк) Абубакар Арсамаков скончался от коронавирусной инфекции 14 ноября.

Об этом сообщили на сайте партии «Справедливая Россия», членом центрального совета которой являлся скончавшийся на 64-году жизни.

«Справедливая Россия» отметила, что смерть наступила именно от коронавируса. Врачи не смогли помочь Абубакару Арсамакову, и он скончался.

Свои соболезнования родным и близким выразил лидер партии Сергей Миронов.

Напомним, что Абубакар Арсамаков возглавлял МИнБанк с 1998 года. В 2019 году из-за плохих активов банк был отправлен на санацию в Центробанк. После с бывшего президента взыскали почти 200 млрд рублей через суд.

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