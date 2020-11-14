В Петербурге скончался настоятель Смоленского храма протоиерей Виктор Московский

В субботу, 14 ноября, в Северной столице умер протоиерей Виктор Московский. Мужчина был настоятелем храма Смоленской иконы Божией Матери.

Виктор Московский скончался на 72-году жизни. Об этом сообщили на сайте Александро-Невской Лавры и в Смольном.

Свои соболезнования родным и близким выразил Епископ Кронштадтский Назарий и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«С уходом отца Виктора осиротел приход Смоленской иконы Божией Матери. На протяжении долгих лет он служил Русской Православной Церкви, Богу и людям», – сказал Александр Беглов.

Напомним, что протоиерей Виктор Александрович Московский родился 26 февраля 1949 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге скончался архитектор Юрий Курбатов. Профессор член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук умер на 86-году жизни.