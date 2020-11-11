В Петербурге скончался архитектор Юрий Курбатов

В Петербурге скончался архитектор Юрий Курбатов
Скончался Юрий Курбатов. Фото: spbgasu.ru

Профессор член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук Юрий Иванович Курбатов скончался на 86-м году жизни в ночь с 10 на 11 ноября.

О смерти архитектора написала в Facebook его дочь Зинаида Курбатова. По словам родственницы, ее отец умер от продолжительной болезни, за неделю до кончины Юрий Курбатов перестал ходить.

Свои соболезнования родным и близким выразил губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Ушёл из жизни замечательный человек, талантливый архитектор, настоящий петербуржец», – сказал Александр Беглов.

Напомним, что Юрий Курбатов родился 27 декабря 1934 года. Юрий Иванович посвятил себя архитектурному развитию нашего города. На его счету разработка более 30 проектов застройки, генеральных планов городов, как в нашей стране, так и за рубежом. В числе его достижений – участие в разработке генерального плана города Хошимина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге скончался народный архитектор Владимир Попов.

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