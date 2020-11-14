15 ноября в России вспоминают жертв дорожно-транспортных происшествий

Каждое третье воскресенье ноября считается днем памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. День памяти является всемирным, согласно резолюции Генассамблеи ООН. В этом году памятная дата выпала на 15 число.

Свое обращение в честь данного дня традиционно записал глава Госавтоинспекции России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

«В День памяти жертв дорожно-транспортных происшествий я обращаюсь к тем, кто знает, что значит потерять близких в автоаварии, а также ко всем участникам движения, в чьих силах предотвратить трагедии на дорогах, следуя правилам дорожного движения, осознающим, как близки по своему значению слова «безопасность дорожного движения» и «сохраненная человеческая жизнь», – с такими словами Михаил Черников обратился к гражданам России.

Отметим, что по статистике ГИБДД в 2020 году зафиксировано более 120 тыс. аварий, в которых погибли люди. Более 13 тыс. жертв насчитано с января по октябрь. Их них более 640 детей и подростков в возрасте до 18 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти задержали подростка после погони. Несовершеннолетний нарушал правила ПДД.