В Петербурге утвердили правила согласования общественных мероприятий

В Северной столице появились правила, которые необходимо соблюдать организаторам при составлении мероприятий. Это касается встреч, где планируется более 50 человек.

Данные об этом были опубликованы на официальной странице комитета по культуре Петербурга в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что для согласования мероприятий заявитель должен направить заявку на указанную электронную почту. В сообщении также указана и сама форма заявки. В ней нужно указать копию изображения QR-кода, копию акта стандарта безопасности и обоснование необходимости на проведение мероприятия в условиях коронавируса.

Кроме этого, организатор должен указать адрес проведения и сценарный план мероприятия.

Отправлять данную заявку нужно за 5 рабочих дней до начала мероприятия. Рассмотрение займет 4 рабочих дня.

«В случае начала проведения мероприятия до 20.11.2020 включительно заявка должна быть направлена заявителем в Комитет не позднее, чем за один рабочий день до даты проведения мероприятия», – говорится в сообщении комитета.

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