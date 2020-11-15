Россияне перепродают новые iPhone сразу после покупки с высокой наценкой

В пятницу, 13 ноября, в России стартовали продажи новых iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 mini. Все смартфоны были раскуплены в первые часы, однако некоторые покупатели приобретали их, желая извлечь дополнительную выгоду.

Практически сразу после запуска продаж на сайте бесплатных объявлений «Авито» стали появляться тысячи предложений о перепродаже новых iPhone, но уже с наценкой в 10-15 тысяч рублей, в среднем. Причем некоторые объявления опубликовали еще до официального старта продаж.

Отметим, что очередь к центральному московскому re:Store на Тверской улице стала собираться уже в 5 утра. К 10 утра у входа в магазин стояло 30 человек. Находились также и те, кто продавал места в очереди, прибегая к помощи того же «Авито». Цены значительно варьируются — от 9 900 до 100 000 рублей.