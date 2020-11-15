Названа главная особенность новой российской вакцины против COVID-19

Главный научный сотрудник института Чумакова, академик Российской академии наук (РАН), профессор Алексей Егоров рассказал о вакцине против коронавируса, разрабатываемой в институте, и назвал её главное отличие от аналогов.

Как объяснил специалист, основной особенностью препарата является тот факт, что он создан не на основе отдельных антигенов SARS-CoV-2, а «из цельного инактивированного вируса». Таким образом, новая вакцина предоставляет полный набор всех антигенов коронавируса и, как следствие, полный набор антител. Об этом Егоров рассказал порталу Ura.ru.

Ученый считает, что такое отличие обеспечит наиболее эффективную защиту от новой коронавирусной инфекции. Ориентировочно, завершение разработки намечено на февраль. Напомним, что на данный момент отечественными специалистами созданы три вакцины от COVID-19: «Спутник V» центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор», а также вышеупомянутая вакцина института Чумакова.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о «серой зоне» при сдаче тестов на COVID-19.