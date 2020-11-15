В Ленобласти занято 66% коек для пациентов с пневмонией и коронавирусом

Ленобласть остается эпидемиологически благополучным регионом, чего не скажешь о Петербурге. Фото: pixabay.com

Ленобласть остается эпидемиологически благополучным регионом, чего не скажешь о Петербурге. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области по состоянию на 14 ноября для пациентов с пневмонией или подтвержденным коронавирусом подготовлено 2 167 коек.

На сегодняшний день занято 1 441 из них, то есть 66%. Из них 807 мест отдано больным пневмонией, а 634 койки заняты пациентами с диагностированным COVID-19. К счастью, большинство жителей Ленобласти, подхвативших коронавирус, переносят заболевание в легкой или средней форме. Таким образом, из 634 человек с ковидом к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены только 59.

Напомним, что Ленобласти удается успешно сдерживать распространение инфекции — с начала пандемии в регионе зафиксировано 13 744 случая заражения, при этом выздоровели более 8 тысяч пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мировое количество зараженных коронавирусной инфекцией нового типа по состоянию на утро 15 ноября приближается к 54 миллионам человек.