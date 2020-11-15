Университет Хопкинса: число зараженных коронавирусом в мире приближается к 54 млн человек

Университет Хопкинса, собирающий актуальную статистику по пандемии коронавируса COVID-19 со всего мира, поделился актуальными сведениями на утро 15 ноября.

Согласно последним данным, число заражений коронавирусной инфекцией с момента объявления пандемии превысило 53 млн 875 тысяч, приближаясь к 54 млн пациентов. К сожалению, заболевание стало смертельным для более чем 1,3 миллиона человек.

Первенство по заражениям и смертям по-прежнему принадлежит Соединенным Штатам, где подхватили эковид 10,89 млн человек, а погибли более 245,5 тысяч. Россия занимает четвертое место по числу зараженных (1,88 млн), уступая США, Индии (8,77 млн), Бразилии (5,84 млн). По количеству летальных исходов РФ на 13-м месте (32,5 тысячи умерших).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последние сутки число заражений вновь побило рекорд — COVID-19 диагностировали у 657 тысяч человек по всему миру.