Дмитрия Хрусталева вывели из комы

Актера и шоумена Дмитрия Хрусталева вывели из комы. Об этом рассказала его менеджер Анна Тригуб в беседе с «Пятым каналом».

Отмечается, что коронавирусной инфекции у него не обнаружили. Менеджер артиста сообщила, что его состояние стабильное, опасность здоровью не угрожает.

Напомним, в субботу, 14 ноября в СМИ появились сообщения о том, что телеведущий попал в больницу №40 в Сестрорецке в тяжелом состоянии. В частности, сообщалось, что он не могу дышать самостоятельно.

Также инцидент с госпитализацией подтвердил и коллега артиста Иван Ургант, однако причину попадания телеведущего в больницу он не сказал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в субботу вечером, 14 ноября, СМИ сообщили о госпитализации российского шоумена Дмитрия Хрусталева в одну из больниц под Санкт-Петербургом. Врачи ввели телеведущего в искусственную кому.