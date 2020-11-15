В Приозерске угонщик во время драки упал на свой нож и умер

В Ленобласти злоумышленник попытался угнать машину, но напоролся во время драки с владельцем авто на свой нож и погиб. Инцидент произошел ночью 14 ноября.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 43-летний мужчина у дома 5 по улице Гоголя в Приозерске предпринял попытку угнать автомобиль Hyundai, однако его заметил владелец машины и попытался ему помешать довести умысел до конца.

Угонщик был вооружен, он достал нож. Завязалась драка, которая закончилась тем, что мужчина упал на собственный нож. Его госпитализировали, однако спасти его не удалось — он скончался в больнице. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в отдел полиции обратилась 63-летняя женщина. Она рассказала, что неизвестный, угрожая ножом, потребовал передать ему деньги, но ей удалось сбежать.