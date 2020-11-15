От гриппа привились более 40% петербуржцев

От гриппа привились более 40% петербуржцев
В Петербурге продолжается прививочная кампания. Фото: pixabay.com

В Петербурге продолжается прививочная кампания, призванная защитить население от вируса гриппа.

В воскресенье, 15 ноября, стало известно, что защититься от болезни смогли уже 2163404 петербуржца. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что это 40,18% горожан».

На этой неделе в наш город поступили еще две партии вакцины от гриппа. Это трехвалентная вакцина «Совигрипп» для взрослых в количестве 483 570 доз, вакцина «Совигрипп» для детей в количестве 27600 доз и четырехвалентная вакцина «Ультрикс Квадри» в количестве 124200 доз.

В этом году планируется привить 3240000 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что вакцинация от гриппа чрезвычайно важна в условиях неблагополучной эпидемиологической обстановки по COVID-19, поэтому она должна затронуть наибольшее количество человек.

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