От гриппа привились более 1,3 миллиона петербуржцев

Вакцинация от гриппа в Петербурге. Фото: gov.spb.ru

Вакцинация от гриппа в Петербурге. Фото: gov.spb.ru

В Северной столице продолжается прививочная кампания, призванная защитить население от вируса гриппа.

В четверг, 8 октября, стало известно, что защититься от болезни смогли уже 1 375 589 жителей города.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что вакцинация от гриппа чрезвычайно важна в условиях неблагополучной эпидемиологической обстановки по COVID-19, поэтому она должна затронуть наибольшее количество человек.

Особое внимание медики уделяют петербуржцам, имеющим различные хронические заболевания, которые особенно нуждаются в защите. За 6 недель вакцинацию прошли 333 652 пациентов, стоящих на учете по таким болезням. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В лидерах по вакцинации оказался Выборгский район. От гриппа в нем прививку сделали 43220 человек.

Всего в 2020 году запланировано привить 3,24 млн петербуржцев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге зарегистрировали первые случаи заболевания гриппом.