В Петербурге взяли под стражу фигуранта дела о взятке в 15 млн рублей

По решению суда, он будет находиться под арестом до 13 января 2021 года. Фото: Pixabay

По решению суда, он будет находиться под арестом до 13 января 2021 года. Фото: Pixabay

В Северной столице арестовали мужчину, который пытался получить взятку за то, чтобы другого человека не привлекли к уголовной ответственности. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Петроградский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения.

По версии следствия, Родин Шушаков, зная о расследовании уголовного дела и проведении следственных действий, направленных на изобличение возможных незаконных действий сотрудника ПАО СПб «ТрансКапиталБанк». Через посредников он предложил решить вопрос за взятку в 15 млн рублей.

Оба посредника приняли участие в оперативной комбинации. 13 ноября Шушаков, находясь в машине у дома 7/5 по Мытнинской набережной, получил сумму в 100 тысяч рублей и муляж еще 14,9 млн, после этого он был задержан.

По решению суда, он будет находиться под арестом до 13 января 2021 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что дело о получении взятки возбудили в отношении 61-летнего начальника отдела надзора за специальными видами работ и 56-летней начальницы сектора санитарно-эпидемиологического надзора службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга. В посредничестве во взяточничестве обвиняют местную жительницу, которая действовала в интересах одной из строительных компаний.