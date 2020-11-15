Хэмилтон выиграл «Гран-при Турции» и стал семикратным чемпионом «Формулы-1»

Хэмилтон выиграл «Гран-при Турции» и стал семикратным чемпионом «Формулы-1»
Льюис Хэмилтон Формула-1/фото: Instagram

Британский гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон по итогам Гран-при Турции стал семикратным чемпионом «Формулы-1».

В воскресенье, 15 ноября, пилот «Мерседеса» одержал победу в гонке на трассе «Истанбул Парк» и досрочно выиграл сезон-2020. Стартовав шестым, Хэмилтон проехал 58 кругов на один час 42 минуты 19,313 секунды.

Второе место занял мексиканец Серхио Перес из «Рейсинг Пойнт», тройку лидеров замыкает немец Себастьян Феттель из «Феррари».

Хэмилтон сравнялся по рекордному количеству титулов с немецким гонщиком Михаэлем Шумахером.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что вторую гонку этапа «Формулы-2» в Сочи прервали из-за столкновения болидов. Столкнулись гонщики Луки Гиотто и Джек Эйткен. Одно транспортное средство успело загореться, сами гонщики не пострадали и успешно покинули место аварии. Победителя определили по итогам пяти кругов.

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