Жителей Ленобласти предупредили о надвигающемся шторме

МЧС предупреждает о том, что на Ленинградскую область надвигается шторм.

Сообщается, что 17 и 18 ноября местами порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Кроме того, с 16 по 18 ноября в Ленобласти местами пройдут дожди и выпадет мокрый снег. На дорогах возможна гололедица.

В понедельник, 16 ноября, ночью столбики термометров покажут от минус четырех до плюс одного градуса, а днем воздух прогреется до плюс четырех градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ночью в воскресенье, 8 ноября, в Ленинградской области усилился ветер до штормового. Ветер задержится в 47 регионе на несколько дней: синоптики обещают, что он сохранится еще как минимум до понедельника.