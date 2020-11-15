Подруга Началовой устроила фотосессию у могилы певицы

Подруга Началовой устроила фотосессию у могилы певицы
Метлюк часто ездит к могиле подруги. Фото: instagram.com/metlyuk_elena_m.e.room

Женщина пришла к памятнику с цветами и решила сделать снимок на память.

Светская львица Елена Метлюк поделилась фотографией, сделанной у могилы певицы Юлии Началовой. Она опубликовала его в своем Instagram-аккаунте. Некоторые пользователи не поняли, для чего блогер позировала у памятника. Они считают, что странно выставлять такие вещи напоказ.

Другие не увидели в посте ничего странного. Они рады, что у Началовой были такие преданные друзья, которые спустя годы помнят о ней. Комментаторы отмечают, что Метлюк бережно хранит воспоминания о певице.

«Спасибо, что навещаете Юлечку»,

— пишет один из пользователей.

К слову, Метлюк довольно часто выкладывает подобные снимки. Каждый раз она получает негативные комментарии и обвинения в «показухе».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что поклонники Юлии Началовой восхищаются её дочерью, перешедшей в 8-й класс.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
могила певица фото Юлия Началова


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге духовные школы РПЦ перевели на дистанционку
Велосипедиста, который мог ранить подростка на Пятилеток, задержали
Подруга Началовой устроила фотосессию у могилы певицы
Пожарные машины прибыли к зданию Адмиралтейства
Поклонники поддержали Хрусталева после выписки из больницы
Три игрока «Зенита» попали в состав сборной России на матч с Турцией
Из горящего дома в Сиверском эвакуировали трех человек
Бойца UFC Адама Яндиева задержали после драки в Москве