Поклонники Юлии Началовой восхищаются её дочерью, перешедшей в 8-й класс

Дочь певицы Юлии Началовой и футболиста Александра Алдонина, 13-летняя Вера отправилась в восьмой класс. Бабушка девочки, Таисия, поделилась фотографиями внучки с 1 сентября.

Снимками восьмиклассницы Таисия Николаевна поделилась в своем Instagram: «Вчера Веточка пошла в 8-й класс», — подписала она публикацию. Поклонники с восторгом отмечают, как повзрослела и похорошела девочка. Комментаторы считают, что она становится все больше похожа на Юлию.

К сожалению, для Веры это уже вторая осень без мамы: в марте прошлого года певица ушла из жизни из-за заражения крови и сердечной недостаточности, сопровождаемых другими хроническими тяжелыми заболеваниями. Такая потеря не могла пройти бесследно ни для родителей Юлии, ни для её дочери: «Глаза взрослые и грустные!», — печально отмечают подписчики, глядя на фотографии Веры.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сети появилась последняя, посмертная композиция Юлии Началовой под символическим названием «Останься».