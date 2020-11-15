Австрия переходит на полный локдаун почти на месяц

Причиной стала пандемия коронавируса. Ограничения будут действовать как минимум до 6 декабря.

Австрия собирается переходить на полный локдаун с 17 ноября по 6 декабря. Об этом пишет РИА Новости. Канцлер республики Себастьян Курц заявил, что закроется почти вся торговля – работать будут только магазины ежедневной необходимости, почты, банки и аптеки. Посетителей перестанут ждать в предприятиях косметической сферы. Школьники будут получать знания из дома, выходить на улицу без уважительной причины запрещено.

Также канцлер надеется, что многие рабочие будут трудиться удаленно.

«Моя настойчивая просьба на следующие недели — пожалуйста, ни с кем не встречайтесь. Проводите свободное время исключительно с людьми, с которыми проживаете, а если вы живете одни, то определите одного человека, с которым вы будете состоять в личном контакте в ходе локдауна»,

— заключил Курц.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «локдаун» стал словом года по версии словаря Collins.