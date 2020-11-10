«Локдаун» стал словом года по версии словаря Collins

Экспертная группа лексикографов словаря Collins English Dictionary выбрала слово года английского языка.
Как сообщается на сайте словаря, главным словом 2020 года стал «локдаун» (lockdown), что обозначает тотальный карантин, которые вводили в странах из-за коронавирусной панедмии. По словам лингвистов, именно этот опыт «объединил миллиарды людей по всему миру». Известно, что в этом году «локдаун» произносилось свыше 250 тысяч раз, а в прошлом — около четырех тысяч.
На звание «Слово года» претендовали и другие слова, связанные с пандемией. Среди них «коронавирус», «дистанцирование» и «самоизолироваться». Также в список вошло слово «тиктокер» — пользователь приложения TikTok.
А в 2019 году лингвисты словаря выбрали словом года словосочетание «климатическая забастовка», которое приобрело популярность благодаря действиям шведской экологической активистки.
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