В ВОЗ назвали переломный месяц в борьбе с пандемией Covid-19

К весне появятся средства для самостоятельного тестирования на вирус. Фото: pixabay.com

К весне появятся средства для самостоятельного тестирования на вирус. Фото: pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения назвала дату перелома в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом заявил глава советника гендиректора ВОЗ Брюс Эйлвард.

По его словам, к марту следующего года будут видны результаты проводимой по всем миру работы по Covid-19. Он отметил, что к этому времени будет не только обеспечено наличие достаточного количества средств индивидуальной защиты и аппаратов ИВЛ, но и вакцины.

Как сообщили РИА Новости, к указанному периоду также могут появиться средства для самостоятельного тестирования на новый вирус.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в мире зафиксировано рекордное число заражений Covid-19 за сутки.