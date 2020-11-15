В Москве из-за коронавируса скончался 72 пациента

Общее количество случаев заражения достигло отметки в 7859.

В Москве за последние сутки скончались 72 пациента. Каждый перед этим получил положительный результат теста на коронавирус, также у граждан стоял диагноз «пневмония». Об этом 15 ноября сообщили в оперативном штабе.

Таким образом, в Москве с начала пандемии коронавируса умерли 7,7 тысяч человек. Напоминаем, что всего в России от инфекции в первый месяц осени умерли 5199 граждан. На данный момент в стране успели заболеть 1,9 миллиона человек. Выздоровели 1,4 миллиона россиян, летальных исходов – более 33,1 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за сутки зафиксировано почти 2 тыс. новых случаев коронавируса.