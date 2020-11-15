Галкин поздравил Пугачеву с 19-й годовщиной

Шоумен поделился старым снимком, на котором он запечатлен с супругой.

Шоумен Максим Галкин рассказал, что уже 19 лет любит певицу Аллу Пугачеву. Он выложил фотографию в Instagram-аккаунте и лаконично подписал ее.

«19 лет вместе»,

— написал Галкин.

На семейном снимке Галкин обнимает супругу со спины, а она улыбается и смотрит вдаль. Поклонники остались в восторге от увиденного – они отметили, что не особо верили в союз, но теперь понимают, как сильно ошибались. Комментаторы считают, что за долгие годы Пугачева практически не изменилась, а рядом с Галкиным даже расцвела.

«Безумно красивая пара. Восхищаюсь тем, как Галкин повлиял на Аллочку», — пишут пользователи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Галкин раскритиковал вручение премии GQ. Шоумен заявил, что не стоило проводить мероприятие во время пандемии коронавируса.