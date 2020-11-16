Экс-солистка Serebro выходит замуж за полицейского

Мероприятие запланировали на лето 2021 года.

Экс-участница группы Serebro Ирина Титова рассказала, что собирается выходить замуж. Девушке сделал предложение сотрудник правоохранительных органов и ее поклонник. Об этом пишет «СтарХит».

Певица вспоминает, что они познакомились после одного из концертов. Мужчина попросил сделать с ним фотографию и влюбился в нее с первого взгляда. Через несколько дней он написал Титовой в социальных сетях и получил от нее ответ. Полицейский смог добиться встречи и уже через какое-то время они начали встречаться.

Титова отметила, что возлюбленный во всем поддерживает ее, хоть он и был расстроен, когда она решила уйти со сцены. Свадьба запланирована на 24 июля 2021 года. Артистка добавила, что будущий супруг хочет от нее детей.

«У меня ребенок от первого брака еще маленький, но будущий супруг меня поторапливает»,

— отметила 23-летняя звезда.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гагарина проигнорировала поздравления экс-мужа с днем свадьбы.