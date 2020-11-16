В России за минувшие сутки выявлено более 22,7 тысяч случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявлено более 22,7 тысяч случаев заражения коронавирусом
Фото: pixabay.com

Согласно данным оперативного штаба, по состоянию на утро 16 ноября в России выявлено 22 778 новых случаев заражения COVID-19 за сутки.

Новые случаи инфицирования зафиксированы во всех регионах страны, у 5 640 человек (24,8%) коронавирус выявлен как у контактных лиц, болезнь протекает бессимптомно. Таким образом, с начала ведения статистики по пандемии в России выявлено 1 948 603 пациентов с COVID-19.

Кроме того, за сутки по стране скончались 303 человека. Нарастающим итогом количество жертв корноавирусной инфекции в России достигло 33 489 человек. К счастью, также были выписаны 13 864 пациента, успешно справившиеся с болезнью. С начала пандемии количество выздоровевших выросло до 1 453 849 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эпидемиологическая обстановка в Петербурге остается пугающей: за сутки впервые выявлено более двух тысяч новых случаев заражения.

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