Проблема веселящего газа и начало обучения школьников в смешанном формате: события в Петербурге

Начало школьных уроков в смешанном формате, профориентационные лекции от МЧС, открытие бала «Морской район Морской столицы» и поликлиники в Колпино, акция «Питер носит маски» и заседания в ЗакСе: обзор событий предстоящей недели от Gazeta.SPB.ru.

С понедельника, 16 ноября, начинаются уроки для петербургских школьников, которые по решению родителей остались дома. По данным комитета по образованию, 5-11 классы будут заниматься при помощи Городского портала дистанционного обучения и проекта «Продленка с Герценовским университетом». Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в новой четверти в городских школах из-за опасности распространения Covid-19 введут смешанный формат обучения — соответствующие заявления написали более 7,5 тыс. родителей. Напомним также, что 13 ноября вузы, подведомственные Минобрнауки РФ перевели своих студентов на «дистанционку».

Во вторник, 17 ноября, Центр профориентации «ВЕКТОР» в официальной группе социальной сети «ВКонтакте» в рамках видеоэкскурсии расскажет про профессии в МЧС России. Петербуржцев познакомят с предприятиями, организациями и вузами и проинформируют об актуальных специальностях в Петербурге.

В субботу, 21 ноября, состоится торжественная церемония открытия молодежного бала «Морской район Морской столицы». В связи со сложившейся эпидемической ситуацией мероприятие пройдет в онлайн-формате. Участники фестиваля смогут увидеть открытие фотовыставки «Паруса молодежи», трансляцию церемонии награждения победителей всех конкурсных номинаций, выступления бальных пар и другие творческие номера. Кульминацией онлайн-программы станет вручение переходящего кубка и присвоение звания «Морской район Морской столицы» району, чья молодежная команда набрала наибольшее количество баллов в фестивальных номинациях, а также награждение победителей конкурса «Король и Королева бала».

С 16 ноября по 31 декабря в Петербурге пройдет акция-флешмоб #ПитерНоситМаски. Ее цель – проинформировать петербуржцев о мерах безопасности в период распространения коронавирусной инфекции. Организатор — Центр регионального и международного сотрудничества при поддержке комитета по образованию. Участники — образовательные организации Петербурга, которые опубликуют на официальных сайтах и в сообществах в социальных сетях информационные материалы о необходимости соблюдения социальной дистанции, использования средств индивидуальной защиты.

17 ноября, в Колпино, на ул. Машиностроителей, после ремонта откроется 95-я поликлиника. Она получит статус «бережливой», а ее пациенты — новые кабинеты, холлы и регистратуру.

Депутаты Законодательного Собрания Петербурга на этой неделе рассмотрят вопросы, касающиеся городского бюджета, размещения нестационарных торговых объектов, здравоохранения, градостроительства, экологии и пр. Заседания пройдут 16, 18 и 19 ноября. Кроме того, в ближайшее время парламентарии обсудят проблему бесконтрольной продажи несовершеннолетним так называемого веселящего газа и его пропаганды.