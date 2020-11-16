В Роспотребнадзоре разрешили покидать самоизоляцию через 14 дней без обязательного теста на Covid-19

В Роспотребнадзоре разрешили покидать самоизоляцию через 14 дней без обязательного теста на Covid-19
Облегчены условия для самоизоляции. Фото: pixabay.com

В понедельник, 16 ноября, Главный государственный врач России подписал соответствующее постановление «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил» и «Профилактика новой коронавирусной инфекции». Документ был опубликован на сайте Официального интернет-портала правовой информации.

В постановлении говорится об изменении правил для тех, кто ушел на самоизоляцию после контакта с больными коронавирусом. Теперь выходить из режима карантина можно без проведения теста на Covid-19. До этого, данное правило было обязательным. Но соблюдать самоизоляцию по-прежнему нужно 14 дней.

Проведение тестов у контактировавших с больными проводится только в том случае, если у пациента проявляются симптомы коронавируса.

Кроме этого, в изменениях указаны сроки проведения исследования на коронавирус. Клиникам необходимо в течение 48 часов подготовить результат для пациента.

Также выписывать больных после болезни коронавирусом будут при получении одного отрицательного результата. Если результат окажется положительным, то повторный тест проводится через 3 календарных дня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге за прошедшие сутки обошлось без смертей от коронавирусной инфекции.

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