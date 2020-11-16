За выходные в Петербурге сократилось число школьных классов на карантине

За выходные в Петербурге сократилось число школьных классов на карантине
Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В понедельник, 16 ноября, пресс-служба комитета по образованию Северной столице традиционно отчиталась о количестве школьных классов, остающихся на карантине.

По окончании выходных на двухнедельном карантине остаются 64 школьных класса в 27 школах Петербурга, что составляет 0,32% от общего количества среднеобразовательных учреждений. Кроме того, остаются дома дети из 15 групп в 10 детских садах. При этом в пятницу, 13 ноября, закрытыми на карантин оставались 69 классов в 33 школах и 13 групп в 8 детских садах.

Отметим, что на карантин школьников и детсадовцев отправляют не только в случае выявления случаев коронавирусной инфекции, но и при вспышках сезонных ОРВИ.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор утвердил новый порядок выхода из самоизоляции для граждан, переболевших коронавирусом, или контактировавших с зараженными.

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