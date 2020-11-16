Развитие новых проектов и борьба с Covid-19: Беглов подвел итоги недели

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал жителям города о том, что происходит в Северной столице и как дальше будет строиться борьба с коронавирусом.

Итоги недели парламентарий подвел на своей официальной странице «ВКонтакте».

В первую очередь губернатор Петербурга сообщил о введении новых антикоронавирусных мер, а также напомнил жителям о том, что городу было выделено 203 млн рублей на выдачу бесплатных лекарств пациентам.

«По требованию Роспотребнадзора введены новые ограничения для защиты жизни и здоровья горожан. Система здравоохранения выдерживает испытание, но нагрузка каждый день возрастает», – заявил Александр Беглов.

Кроме этого, градоначальник сообщил о строительстве нового корпуса детской больницы Марии Магдалины на Васильевском острове. Через год в ней откроются отделения нефрологии, аллергологии-иммунологии, ревматологии для наших маленьких горожан.

Также Александр Беглов обратил внимание на благоустройство участка набережной реки Охты. На набережной оборудовали дорожки и спортивную зону, на детской площадке уложили мягкое покрытие.

Губернатор Петербурга поделился планами создать единую концепцию участка от Невы до Капсюльного моста.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Беглов объяснил дефицит препаратов от Covid-19 в аптеках.