Елена Воробей попросила льготы на продукты для артистов

Она отметила, что звездам приходится непросто в условиях пандемии коронавируса.

Заслуженная артистка России Елена Воробей призналась, что многим звездам приходится непросто из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Об этом она рассказала телеканалу «Звезда».

Она отметила, что артистам нужны льготы на приобретение продуктов. С таким предложением она обратилась к властям страны.

«Дайте нам, пожалуйста, артистам, льготу на продукты первой необходимости, позаботьтесь о нас»,

– попросила Воробей.

Знаменитость добавила, что не планирует отказываться от съемок в новогодних шоу. Воробей заверила, что звездам не платят за участие в них. Также она призвала поклонников не считать, будто у всех звезд много денег.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Меладзе прокомментировал свой призыв к артистам отказываться от съемок в новогодних шоу.