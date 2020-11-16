Елена Воробей попросила льготы на продукты для артистов

Елена Воробей попросила льготы на продукты для артистов
Елена Воробей. Фото: https://www.instagram.com/vorobei_elena/

Она отметила, что звездам приходится непросто в условиях пандемии коронавируса.

Заслуженная артистка России Елена Воробей призналась, что многим звездам приходится непросто из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Об этом она рассказала телеканалу «Звезда».

Она отметила, что артистам нужны льготы на приобретение продуктов. С таким предложением она обратилась к властям страны.

«Дайте нам, пожалуйста, артистам, льготу на продукты первой необходимости, позаботьтесь о нас»,

– попросила Воробей.

Знаменитость добавила, что не планирует отказываться от съемок в новогодних шоу. Воробей заверила, что звездам не платят за участие в них. Также она призвала поклонников не считать, будто у всех звезд много денег.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Меладзе прокомментировал свой призыв к артистам отказываться от съемок в новогодних шоу.

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