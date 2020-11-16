Стала известна причина, по которой позеленел берег в Кронштадте

Специалисты не нашли никаких поводом для беспокойств.

Петербуржцы забили тревогу из-за странного цвета воды на территории заказника «Западный Котлин» и возле форта «Шанц». На место прибыли специалисты, которые выяснили, что берег «позеленел» по естественным причинам. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию Санкт-Петербурга.

Таким образом, горожанам не о чем переживать – вода чистая и никто ее не загрязнял. В сообщении отмечается, что моллюски своей смертью и виновных в этом нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Большой Невке ликвидировали нефтяные загрязнения. Оно было ликвидировано силами ГУП «ПИЛАРН». Отмечается, что причиной могли стать неоднократные локальные сбросы нефти, которые помогли выявить источник.