Стала известна причина, по которой позеленел берег в Кронштадте

Стала известна причина, по которой позеленел берег в Кронштадте
Вода "позеленела". Фото: vk.com/regio78

Специалисты не нашли никаких поводом для беспокойств.

Петербуржцы забили тревогу из-за странного цвета воды на территории заказника «Западный Котлин» и возле форта «Шанц». На место прибыли специалисты, которые выяснили, что берег «позеленел» по естественным причинам. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию Санкт-Петербурга.

Таким образом, горожанам не о чем переживать – вода чистая и никто ее не загрязнял. В сообщении отмечается, что моллюски своей смертью и виновных в этом нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Большой Невке ликвидировали нефтяные загрязнения. Оно было ликвидировано силами ГУП «ПИЛАРН». Отмечается, что причиной могли стать неоднократные локальные сбросы нефти, которые помогли выявить источник.

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