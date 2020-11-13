На Большой Невке ликвидировали нефтяные загрязнения

В Северной столице Росприроднадзор проверил состояние реки Большая Невка. Было ликвидировано нефтяное пятно на акватории реки.

Как сообщает пресс-служба Росприроднадзора, ранее поступило сообщение о загрязнение реки в районе Аптекарской набережной, 20. Для проверки был осуществлен выезд, который показал, что на акватории реки загрязнение.

«Тонкая пленка нефтепродуктов наблюдалась вдоль стены набережной», – говорится в сообщении надзора.

Загрязнение было ликвидировано силами ГУП «ПИЛАРН». Отмечается, что причиной могли стать неоднократные локальные сбросы нефти, которые помогли выявить источник.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге за неделю вывезли 2,5 тонны опасных отходов.

Сотрудники предприятия выполнили 15 выездов на места аварий, включая 13 выездов на ртутные загрязнений и сбор ртутьсодержащих приборов, один выезд на загрязнение нефтепродуктами и еще один на химические загрязнения.