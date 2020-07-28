За неделю из Петербурга вывезли 2,5 тонны опасных отходов

За минувшую неделю экологические аварийные службы вывезли более 2,5 тонн опасных отходов.

Об этом сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию Петербурга. С 20 по 26 июля ГУП «Экострой» зарегистрировала 125 обращений петербуржцев по вопросам экологической безопасности.

Сотрудники предприятия выполнили 15 выездов на места аварий, включая 13 выездов на ртутные загрязнений и сбор ртутьсодержащих приборов, один выезд на загрязнение нефтепродуктами и еще один на химические загрязнения.

Всего за неделю аварийные службы вывезли на утилизацию более 1627 кг ртутьсодержащих и почти 817 кг химических отходов, 250 кг нефтесодержащих отходов и 724 люминисцентные лампы.

Работы, в том числе, проводились на территории у Церкви святого мученика Иулиана Тарсийского в Пушкине, на реке Большая Невка в районе Выборгской набережной, в акватории реки Смоленка, а также рядом с домом №64 по набережной Фонтанки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на стоянке в Кронштадте устроили свалку отходов и лома.