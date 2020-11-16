Джуд Лоу прокомментировал отстранение Деппа от съемок в «Фантастических тварях»

Джуд Лоу прокомментировал отстранение Деппа от съемок в &#171;Фантастических тварях&#187;
Джонни Депп. Фото: wikipedia

Актер заявил, что ему ничего не остается, кроме как согласиться с решением киностудии.

Британский актер Джуд Лоу рассказал, что думает об отстранении Джонни Деппа от съемок в третьей части «Фантастических тварей». Своим мнением он поделился в беседе с Comicbook.

Он отметил, что является всего лишь небольшой частью съемочного процесса и от него мало что зависит. Лоу ничего не остается, кроме как уважать решение, принятое Warner Bros. Он добавил, что должен «появиться и сыграть свою роль».

Актера удивило то, что Деппу собираются выплатить его гонорар в размере 10 миллионов долларов, хотя он снимался только один день. Таковы условия контракта.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что роль Джонни Деппа в «Фантастических тварях» могут отдать Мадсу Миккельсену. Картина должна выйти на большие экраны летом 2022 года. Актеры Джуд Лоу и Эдди Редмэйн уже включились в работу, съемки их сцен проходят в Лондоне.

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