В России предложили ввести обязательные проверки проводки в квартирах

В России предложили могут ввести обязательные плановые проверки электропроводки в квартирах.

С таким предложением выступила председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева, сообщают «Известия».

Письмо направлено на имя главы Минстроя Иреку Файзуллину.

Сегодня управляющие компании дважды в год проводят осмотры системы электроснабжения в парадных многоквартирных домов. За состояние электропроводки в квартирах отвечают сами жильцы. Предлагается ввести обязательные проверки.

Также Разворотнева предложила предусмотреть привлечение к ответственности тех, кто будет их проводить. По данным компании «Олармик», проблемы с электропроводкой становятся причиной до 80–90% пожаров в жилых домах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Всеволожском районе Ленинградской области после тушения пожара были обнаружены тела 70-летнего мужчины и 72-летней женщины. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания.