Синоптик рассказал, когда в Петербурге ждать зимней погоды

Главный синоптик Александр Колесов рассказал, что в Петербурге ожидается резкое потепление.

По его прогнозу, в среду, 18 ноября, воздух в Северной столице прогреется до плюс 9 градусов. В ночь на 19 ноября ожидается до плюс 10 градусов.

В четверг придет похолодание. Столбики термометров могут опуститься до нуля градусов, в Петербурге выпадет снег. Однако, по словам синоптика, говорить о приходе настоящей зимы еще рано. Колесов отметил, что над Петербургом стоит антициклон, сообщает «Комсомольская Правда Санкт-Петербург». Кроме того, влияние оказывает микроклимат Финского залива.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в пятницу, 13 ноября, погода ожидается облачная с прояснениями. В некоторых районах покапают небольшие дожди, но возможен и мокрый снег.