Синоптик рассказал, когда в Петербурге ждать зимней погоды

Синоптик рассказал, когда в Петербурге ждать зимней погоды
В четверг придет похолодание. Фото: Baltphoto

Главный синоптик Александр Колесов рассказал, что в Петербурге ожидается резкое потепление.

По его прогнозу, в среду, 18 ноября, воздух в Северной столице прогреется до плюс 9 градусов. В ночь на 19 ноября ожидается до плюс 10 градусов.

В четверг придет похолодание. Столбики термометров могут опуститься до нуля градусов, в Петербурге выпадет снег. Однако, по словам синоптика, говорить о приходе настоящей зимы еще рано. Колесов отметил, что над Петербургом стоит антициклон, сообщает «Комсомольская Правда Санкт-Петербург». Кроме того, влияние оказывает микроклимат Финского залива.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в пятницу, 13 ноября, погода ожидается облачная с прояснениями. В некоторых районах покапают небольшие дожди, но возможен и мокрый снег.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Александр Колесов зима потепление


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Синоптик рассказал, когда в Петербурге ждать зимней погоды
В Куйвозовском спасатели тушили дом
Появились подробности массового ДТП на Литейном
Ночью на Нарвской горела четырехкомнатная квартира
В России предложили ввести обязательные проверки проводки в квартирах
Дрессировщик Аскольд Запашный попал в больницу
В Приморье овчарка выкормила двух львят
Боец UFC Яндиев рассказал подробности конфликта с Харитоновым