Погода в пятницу 13-го в Ленобласти будет туманной и дождливой

Погода в пятницу 13-го в Ленобласти будет туманной и дождливой
Синоптики прогнозируют туман. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Пятница 13-е встретит жителей Ленинградской области с тумана, а день будет облачным и туманным.

Согласно прогнозу синоптиков из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в пятницу, 13 ноября, погода ожидается облачная с прояснениями. В некоторых районах покапают небольшие дожди, но возможен и мокрый снег.

Ночью регион окутает туман, который продержится до утра. Ветер будет дуть с южных направлений, ночью он будет слабым, а днем разгонится до 3-7 метров в секунду.

В ночь на пятницу в Ленобласти ожидаются заморозки до -2 градусов, но в целом будет до +3 градусов. Днем воздух немного прогреется — до +1…+6 градусов. Атмосферное давление особо не изменится.

Водителей предупреждают о гололедице на дорогах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптик предупредил россиян о похолоданиях.

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