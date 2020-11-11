Синоптик предупредил россиян о похолоданиях

В Петербурге и Москве погода будет характерной для ноября. Фото: Pixabay

В Петербурге и Москве погода будет характерной для ноября. Фото: Pixabay

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд поделился прогнозом погоды на ближайшее время.

По его словам, в центре и на севере европейской части РФ температурный режим соответствует норме, а в южных регионах страны нужно приготовиться к похолоданиям, пишут РИА «Новости».

В концу недели столбики термометров на юге европейской части России опустятся на два-четыре градуса, при этом в Приволжском федеральном округе — на шесть-семь градусов. На погодную ситуацию повлияет антициклон.

В Петербурге и Москве погода будет характерной для ноября.

Ранее сообщалось о том, что ночью в воскресенье в Ленинградской области усилился ветер до штормового. Его порывы будут достигать 15 метров в секунду. Об этом жителей Ленобласти предупредили в региональном управлении МЧС России.