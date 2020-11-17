Crew Dragon успешно пристыковался к МКС

Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon, созданный компанией SpaceX, успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте NASA.

Касание корабля со стыковочным узлом станции произошло в 07:01 мск 17 ноября.

«Crew Dragon на МКС!» – воскликнула ведущая трансляции.

На борту корабля находятся астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также японец Соити Ногути. Отметим, что это первый рабочий пилотируемый полет Crew Dragon после завершения в 2011 году программы Space Shuttle.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Мексиканском заливе приводнилась спускаемая капсула американского космического корабля Crew Dragon. Без неприятностей не обошлось. Компания Space X Илона Маска завершила первый пилотируемый полет частной компании.