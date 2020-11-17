В Петербурге ожидаются ветер и снег

Во вторник, 17 ноября, в Петербург придет ветреная и облачная погода. Ожидаются осадки в виде небольшого снега.

Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, Петербург останется в полосе атмосферного фронта.

«Температурный фон будет наиболее высоким в начале дня», — отметил синоптик.

Выпадет мокрый снег. Температура воздуха прогреется до плюс 3 градусов. Ветер южных направлений будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 765 мм ртутного столба, что выше нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов рассказал, какой выдастся предстоящая зима в Петербурге. Напомним, прошлая зима в городе была на удивление теплой. Местные жители очень редко доставали из шкафов теплые вещи, а специальная техника зачастую оставалась без работы за неимением снега.