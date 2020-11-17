Утренние пробки на дорогах Петербурга оцениваются в три балла

Утром во вторник 16 ноября, дорожная ситуация в Северной столице оценивается на три балла.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», самые серьезные пробки наблюдаются на участках Пироговской набережной, улицы Академика Лебедева, Дальневосточного проспекта, набережной Обводного канала, Витебского проспекта, а также Большого Сампсониевского проспекта и на внешнем кольце КАД от 29 до 32 кольца.

Ситуацию с движением транспорта усложняют ДТП. Причиной утренних пробок стали аварии. Об этом сообщают очевидцы. ДТП произошли на пересечении проспектов Культуры и Луначарского, на Народной улице и проспекте Стачек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером в понедельник, 16 ноября, на Литейном проспекте произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием пяти машин. Судя по опубликованным в соцсетях фото, у машин сильно повредились капоты. Автомобиль такси и вовсе остался без двери