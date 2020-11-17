Появились подробности массового ДТП на Литейном

Вечером в понедельник, 16 ноября, на Литейном проспекте произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием пяти машин.

Судя по опубликованным в соцсетях фото, у машин сильно повредились капоты. Автомобиль такси и вовсе остался без двери. По словам очевидцев, пассажир такси, сидевший на заднем сидении, вылетел на проезжу часть. На место происшествия прибыла скорая.

«Разбитые машины погрузили на один автовоз. Очевидец пишет, что пассажир Таксовичкоф вылетел с заднего сиденья на проезжую часть», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информация о пострадавших уточняется. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вечером в четверг, 12 ноября, на Муринской дороге произошла автомобильная авария, которая серьезно затруднила дорожное движение.