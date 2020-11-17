Смольный хочет штрафовать водителей в Петербурге – неприятный опыт уже есть

Власти Санкт-Петербурга уже в следующем году могут получить право наказывать автомобилистов за нарушение некоторых правил ПДД. При этом в городе уже есть опыт, когда водители жаловались на непонятные штрафы от Смольного. Учтет ли их правительство при новых полномочиях, — вопрос.

Соответствующий документ был опубликован на портале антикоррупционной экспертизы городской администрации. Предполагается, что документ вступит в силу через полгода после распоряжения правительства об утверждении соглашения между МВД и Смольным.

Ожидается, что Смольный сможет наказывать водителей, которые нарушают требования знаков и разметки, запрещающие остановку и стоянку. Сейчас эти полномочия относятся к ГИБДД.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что новые полномочия в Петербурге может получить городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры. Отметим, что штраф за нарушение правил парковки составляет три тысячи рублей.

У ведомства уже есть опыт оформления штрафов. С марта этого года городской комитет получил право штрафовать любителей «халявы» на платных парковках. Такие полномочия КРТИ получил в рамках соглашения между правительством Петербурга и МВД России.

За изменением последовал шквал жалоб от петербургских водителей. Только за апрель этого года сотрудники ведомства составили более шести тысяч протоколов. Несколько десятков горожан тогда попытались оспорить штрафы. Автомобилисты указывали на то, что им приходят не штрафы, а счета без указания даты, места, времени, сути правонарушения.

Оспорить такой штраф за первые четыре месяца полномочий КРТИ смогли немногие. За это время водители получили штрафов на сто миллионов рублей, отстоять свою правоту смогли только 5% автомобилистов.