КРТИ начнет штрафовать нарушителей парковки в Петербурге — после штрафов с платных парковок сыпались жалобы

В Петербурге комитет по развитию транспортной инфраструктуры может начать штрафовать горожан за нарушение правил парковки. Некоторые водители уже имели опыт «общения» с ведомством, когда получали штрафы от КРТИ по зоне платной парковки без указания времени, места и сути нарушения.

Соответствующий проект постановления был опубликован на сайте администрации Северной столицы. По нему, КРТИ сможет выписывать штрафы за парковку под знаками, которые запрещают остановку и стоянку вне зоны платной парковки. Штраф по этой статье составляет три тысячи рублей.

Отметим, что первый опыт ведомства по части оформления штрафов удачным не показался. С марта этого года городской комитет получил право штрафовать любителей «халявы» на платных парковках в рамках соглашения между правительством Петербурга и МВД России.

За таким изменением посыпался шквал жалоб от петербургских водителей. За апрель сотрудники ведомства составили более шести тысяч протоколов. Тогда большее 40 водителей пытались их оспорить.

Петербуржцы сетовали на то, что им приходят не штрафы, а счета без указания даты, места, времени, сути правонарушения.

К слову, за первые четыре месяца с момента получения полномочий КРТИ выписал штрафов на сто миллионов рублей для водителей, которые не оплачивали парковку в платной зоне. При этом за это же время штрафы смогли оспорить только 5% водителей.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что Комитет по развитию транспортной инфраструктуры объявил о создании зоны платной парковки на улице Рубинштейна. Автомобилистам предоставят 104 платных места и 11 бесплатных для инвалидов. Предполагается, что парковка будет платной с 08:00 до 20:00. Восторгов среди местных жителей такие новости не вызвали. По их мнению, проблемы запаркованности улицы такие меры не решат, а ситуация с парковкой на соседних улицах только осложнится.