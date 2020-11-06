КРТИ Петербурга: парковка на улице Рубинштейна в декабре станет платной

Парковку будет возможно оплатить четырьмя способами: через паркомат (на ул. Рубинштейна планируется установить три паркомата); посредством смс-сообщения на номер 2722; с помощью мобильного приложения «Парковки Санкт-Петербурга»; через личный кабинет на официальном сайте парковочного пространства Санкт-Петербурга www.parking.spb.ru. Фото: Baltphoto

Парковку будет возможно оплатить четырьмя способами: через паркомат (на ул. Рубинштейна планируется установить три паркомата); посредством смс-сообщения на номер 2722; с помощью мобильного приложения «Парковки Санкт-Петербурга»; через личный кабинет на официальном сайте парковочного пространства Санкт-Петербурга www.parking.spb.ru. Фото: Baltphoto

На сегодняшний день в Петербурге платная парковка в пилотном режиме действует на 27 улицах. В декабре их перечень пополнит улица Рубинштейна.

Таким образом городской Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) планирует решить проблему парковочного пространства и урегулировать хаотичные потоки машин на узкой улице. Автомобилистам предоставят 104 платных места и 11 бесплатных для инвалидов. Дорожной разметкой и установкой знаков займутся в конце ноября.

Парковка будет платной с 8 до 20 часов ежедневно. Для местных жителей будут действовать льготные условия при получении парковочного разрешения — 1800 рублей в год. Парковка также останется бесплатной для многодетных семей из Петербурга, владельцев электрокаров, а также ветеранов и блокадников.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы хотят организовать сквер на месте парковки на углу Кирочной и Новгородской.