КРТИ Петербурга: парковка на улице Рубинштейна в декабре станет платной

На сегодняшний день в Петербурге платная парковка в пилотном режиме действует на 27 улицах. В декабре их перечень пополнит улица Рубинштейна.
Таким образом городской Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) планирует решить проблему парковочного пространства и урегулировать хаотичные потоки машин на узкой улице. Автомобилистам предоставят 104 платных места и 11 бесплатных для инвалидов. Дорожной разметкой и установкой знаков займутся в конце ноября.
Парковка будет платной с 8 до 20 часов ежедневно. Для местных жителей будут действовать льготные условия при получении парковочного разрешения — 1800 рублей в год. Парковка также останется бесплатной для многодетных семей из Петербурга, владельцев электрокаров, а также ветеранов и блокадников.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы хотят организовать сквер на месте парковки на углу Кирочной и Новгородской.