Собачники попадают в категорию повышенного риска заражения COVID-19 из-за прогулок с питомцами

Специалисты из Гранадского университета и Андалузской школы общественного здравоохранения пришли к выводу, что владельцы собак гораздо больше рискуют подхватить коронавирус, чем те, у кого нет домашних питомцев.

Исследование ученых основывалось на опросе более 2 тысяч жителей Испании, перенесших коронавирус или болеющих им в данный момент. Однако точную взаимосвязь между собаками и риском заражения COVID-19 специалистам установить пока не удалось, ввиду нехватки ресурсов для диагностики заболевания даже у людей, не говоря о животных.

Эксперты предполагают, что питомцы могут быть переносчиками ковида из-за того, что прикасаются к зараженным поверхностям в публичных местах. Для снижения риска передачи инфекции ученые советуют прибегать к профилактическим гигиеническим мерам после каждой прогулки и, по возможности, во время оной.

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