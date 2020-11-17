Заразившиеся коронавирусом пациенты подают иски к Покровской больнице

Заразившиеся коронавирусом пациенты подают иски к Покровской больнице
Покровская больница. Фото: google.maps

Весной в Покровской больнице Петербурга 155 человек подхватили коронавирус по вине учреждения. Сегодня в горсуде рассмотрели жалобу медучреждения на решение Василеостровского суда, который оштрафовал больницу на 120 тыс. рублей.

Заседание состоялось во вторник, 17 ноября. Пациенты могут рассчитывать на компенсацию после того, как стационар признали виновным в массовом заражении персонала и пациентов Covid-19.

Как сообщила Объединенная пресс-служба судов города, в горсуде рассмотрели вопрос повторно, однако ничего нового в зале суда не сказали. Решение оставили без изменений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в августе суд оштрафовал петербургский стационар за нарушения, которые поспособствовали массовому заражению COVID-19 среди медицинских работников и пациентов. Речь в разбирательстве шла о работе учреждения в период с 14 апреля по 15 мая. В больнице отсутствовали санитарные пропуски, а помещения не были поделены на зоны.

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